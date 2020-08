Sport Kort: Novak Djokovic blijft ongeslagen in 2020

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Djokovic blijft ongeslagen in 2020

00:20 uur Tennisser Novak Djokovic heeft ook zijn 22e partij op de ATP Tour van dit jaar in winst omgezet. De nummer 1 van de wereld moest daar op het masterstoernooi van Cincinnati wel heel diep voor gaan tegen Roberto Bautista Agut, de Spanjaard die hem vorig jaar twee keer had verslagen op hardcourt.

De eerste set ging met 6-4 naar Bautista Agut, de tweede met dezelfde cijfers naar Djokovic. De 33-jarige Serviër gaf in de beslissende set een voorsprong van 5-2 uit handen en Bautista Agut mocht op 6-5 serveren voor de wedstrijd. Djokovic sleept er echter een tiebreak uit en daarin stond hij geen enkel punt af: 7-6 (0). De partij duurde ruim 3 uur.

De Serviër won begin dit jaar, voordat de coronacrisis losbarstte, met Servië de ATP Cup. Hij schreef vervolgens de Australian Open en het toernooi van Dubai op zijn naam.

Voetbal: Kroatië start Nations League zonder Modric en Rakitic

22:32 uur De Kroatische voetbalploeg start de tweede editie van de Nations League zonder Luka Modric en Ivan Rakitic. De middenvelders van respectievelijk Real Madrid en FC Barcelona krijgen rust van bondscoach Zlatko Dalic. Kroatië neemt het in de komende interlandperiode op tegen Portugal en Frankrijk.

Modric (34) en Rakitic (32) zijn respectievelijk de aanvoerder en reserve-captain van de ploeg die tweede werd op het WK 2018. Kroatië verloor in de finale met 4-2 van Frankrijk. Op 8 september nemen de Kroaten het in het Stade de France opnieuw op tegen de wereldkampioen. Drie dagen eerder speelt de ploeg van Dalic in Porto tegen Europees kampioen Portugal.

Ivan Perisic (Bayern München) en Marcelo Brozovic (Internazionale) mogen zich komende week wat later melden bij de nationale ploeg. Zij speelden onlangs een Europese finale. Perisic won met Bayern de Champions League, Brozovic verloor met Inter in de eindstrijd van de Europa League van Sevilla. Ze krijgen van Dalic een paar dagen extra rust.

Wielersport: Herstelde Terpstra verlengt contract

21: 00 uur Wielrenner Niki Terpstra rijdt ook volgend jaar voor de Franse ploeg Total Direct Energie. De 36-jarige Noord-Hollander heeft zijn contract verlengd tot eind 2021. Het seizoen van Terpstra leek voorbij na een zware val in juni, maar hij herstelde snel en heeft al weer zijn rentree in het peloton gemaakt.

"Zijn zware val van twee maanden geleden ligt achter hem", staat in een verklaring van Total Direct Energie. "Gemotiveerder dan ooit is Niki terug, met het mes tussen zijn tanden en de wens om aan het einde van het seizoen te schitteren in de klassiekers."

Terpstra is bezig aan zijn tweede jaar in Franse dienst. Daarvoor reed hij jarenlang voor de Belgische topploeg Quick-Step van manager Patrick Lefevere. Terpstra won onder meer Parijs-Roubaix (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2018). Hij hoopt zich in oktober te kunnen laten zien tijdens die twee uitgestelde voorjaarsklassiekers.

Algemeen: Rusland ontslaat Rusada-directeur

14.57 uur: Rusland heeft directeur-generaal Joeri Ganus van antidopingbureau Rusada ontslagen. Het ontslag kwam nadat Ganus door de Russische olympische en paralympische comités was beschuldigd van ernstige financiële malversaties. De directeur ontkent alle beschuldigingen.

Ganus heeft sinds augustus 2017 de leiding bij Rusada. Volgens hem willen de comités met de beschuldigingen de inspanningen van het antidopingbureau ondermijnen om internationaal vertrouwen te herwinnen.

Rusland ligt sinds 2015 onder vuur sinds het wereldantidopingbureau WADA bewijzen vond van massaal en systematisch dopinggebruik bij Russische atleten.

Turnen: Commissie onderzoekt misstanden in Vlaanderen

11.11 uur: Een onafhankelijke onderzoekscommissie gaat in Vlaanderen in België de getuigenissen over mentaal misbruik in de turnwereld tegen het licht houden. Dat meldt de Vlaamse minister van Sport Ben Weyts, die de commissie financiert. „Deze commissie zal het nodige uitzoeken en kan zowel sancties als algemene richtlijnen adviseren aan de gymnastieksector”, aldus minister Weyts.

Enkele weken geleden getuigden meerdere turners en turnsters over mishandeling en pesterijen door coaches. De verklaringen kwamen er nadat de Nederlandse coach Gerrit Beltman, die ook hoofdcoach was bij Vlaamse turnfederatie Gymfed, in een interview toegaf dat hij te ver was gegaan bij de opleiding van jonge turnsters.

De onafhankelijke onderzoekscommissie, die is opgericht buiten de ethische commissie bij Gymfed om, zal zich verder buigen over de getuigenissen. De commissie zal voor eind januari volgend jaar met haar bevindingen komen.

Judo: Grand Slam Boedapest vormt herstart

11.10 uur: Het internationale judo komt na een maandenlange pauze vanwege het coronavirus in het najaar weer op gang. De mondiale bond IJF heeft drie toonaangevende toernooien aangekondigd: de Boedapest Grand Slam eind oktober, de Tokio Grand Slam in december en de World Judo Masters in Doha begin 2021. Op de drie toernooien zijn kwalificatiepunten te verdienen voor de Olympische Spelen in Tokio, die volgend jaar worden gehouden.

„De tijd is aangebroken dat we stap voor stap onze sport weer gaan opstarten”, aldus voorzitter Marius Vizer van de internationale judofederatie. „We weten dat de situatie over de hele wereld anders is, maar er zijn gebieden die klaar zijn om te organiseren. Hongarije is klaar om eind oktober de Grand Slam te organiseren, met de nodige gezondheidsmaatregelen en bescherming. Alle landen zullen welkom zijn en kunnen deelnemen.”

Golf: Matsuyama leidt na lastige eerste dag Olympia Fields

07.57 uur: De Japanse golfer Hideki Matsuyama gaat na de eerste dag aan de leiding op het BMW Championship in Olympia Fields. De Japanner was een van de drie spelers die bij het toernooi op de PGA-Tour onder de lastige omstandigheden in de staat Illinois onder par wist te spelen.

Matsuyama kwam na zes birdies en drie bogeys tot 67 slagen, drie onder het baangemiddelde. Ook de Amerikaan Tyler Duncan (-2) en de Canadees Mackenzie Hughes (-1) voltooiden de ronde onder par.

Dustin Johnson, die vorige weekend nog de Northern Trust Open won met een nieuw PGA-record van 30 slagen onder par, voltooide zijn ronde met 71 slagen, één boven het baangemiddelde. Justin Thomas, achter Johnson de nummer 2 in de stand van de FedExCup en Tiger Woods, hadden twee slagen meer nodig.

IJshockey: Ook NHL ligt stil vanwege protesten

07.37 uur: In navolging van de basketbalcompetitie NBA heeft ook de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL alle geplande play-offwedstrijden van donderdag en vrijdag geschrapt. Het besluit kwam enkele uren nadat een diversiteitsalliantie in het ijshockey daar een formeel verzoek toe had ingediend, vanwege de protesten tegen het politiegeweld tegen zwarte mensen.

De Philadelphia Flyers en de New York Islanders zouden donderdag hun derde wedstrijd in de best-of-sevenserie spelen, net als de Vegas Golden Knights tegen de Vancouver Canucks. Deze twee wedstrijden en de duels van vrijdag zijn verplaatst naar zaterdag.

„Na veel discussie hebben de spelers in de NHL besloten dat de beste handelwijze nu is om een stap terug te doen en de geplande wedstrijden van vanavond en morgen niet te spelen. De NHL steunt het besluit van de spelers en zal de duels verzetten en het schema aanpassen”, staat in een gezamenlijke verklaring van de competitie en de spelersbond.

„Zwarte en gekleurde gemeenschappen blijven de echte, pijnlijke realiteit ervaren. De NHL en de spelersbond erkennen dat veel werk nodig is voordat we een gepaste rol in de discussies over diversiteit, inclusie en sociale gerechtigheid kunnen spelen. We begrijpen dat de tragedies rondom Jacob Blake, George Floyd en Breonna Taylor ons dwingen tot dit moment. We beloven om onze sport in te zetten om positieve verandering in de samenleving te helpen teweeg te brengen.”

Eerder hadden ook al de honkbalcompetitie MLB en de voetbalcompetitie MLS besloten donderdag geen wedstrijden te spelen vanwege het politiegeweld tegen zwarte mensen.