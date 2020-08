Sport Kort: Ook NHL ligt stil vanwege protesten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Matsuyama leidt na lastige eerste dag Olympia Fields

07.57 uur: De Japanse golfer Hideki Matsuyama gaat na de eerste dag aan de leiding op het BMW Championship in Olympia Fields. De Japanner was een van de drie spelers die bij het toernooi op de PGA-Tour onder de lastige omstandigheden in de staat Illinois onder par wist te spelen.

Matsuyama kwam na zes birdies en drie bogeys tot 67 slagen, drie onder het baangemiddelde. Ook de Amerikaan Tyler Duncan (-2) en de Canadees Mackenzie Hughes (-1) voltooiden de ronde onder par.

Dustin Johnson, die vorige weekend nog de Northern Trust Open won met een nieuw PGA-record van 30 slagen onder par, voltooide zijn ronde met 71 slagen, één boven het baangemiddelde. Justin Thomas, achter Johnson de nummer 2 in de stand van de FedExCup en Tiger Woods, hadden twee slagen meer nodig.

IJshockey: Ook NHL ligt stil vanwege protesten

07.37 uur: In navolging van de basketbalcompetitie NBA heeft ook de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL alle geplande play-offwedstrijden van donderdag en vrijdag geschrapt. Het besluit kwam enkele uren nadat een diversiteitsalliantie in het ijshockey daar een formeel verzoek toe had ingediend, vanwege de protesten tegen het politiegeweld tegen zwarte mensen.

De Philadelphia Flyers en de New York Islanders zouden donderdag hun derde wedstrijd in de best-of-sevenserie spelen, net als de Vegas Golden Knights tegen de Vancouver Canucks. Deze twee wedstrijden en de duels van vrijdag zijn verplaatst naar zaterdag.

„Na veel discussie hebben de spelers in de NHL besloten dat de beste handelwijze nu is om een stap terug te doen en de geplande wedstrijden van vanavond en morgen niet te spelen. De NHL steunt het besluit van de spelers en zal de duels verzetten en het schema aanpassen”, staat in een gezamenlijke verklaring van de competitie en de spelersbond.

„Zwarte en gekleurde gemeenschappen blijven de echte, pijnlijke realiteit ervaren. De NHL en de spelersbond erkennen dat veel werk nodig is voordat we een gepaste rol in de discussies over diversiteit, inclusie en sociale gerechtigheid kunnen spelen. We begrijpen dat de tragedies rondom Jacob Blake, George Floyd en Breonna Taylor ons dwingen tot dit moment. We beloven om onze sport in te zetten om positieve verandering in de samenleving te helpen teweeg te brengen.”

Eerder hadden ook al de honkbalcompetitie MLB en de voetbalcompetitie MLS besloten donderdag geen wedstrijden te spelen vanwege het politiegeweld tegen zwarte mensen.