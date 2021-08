Roger Federer wéér maanden uit de roulatie door knie en mist US Open

Federer komt al langere tijd minder vaak in actie vanwege problemen met zijn knie. De laatste keer dat de Zwitser op de baan actief was, was op Wimbledon, waar hij verloor in de kwartfinale. De Pool Hubert Hurkacz was in drie sets veel te sterk: 6-3 7-6 6-0. Voor de Olympische Spelen paste Federer vervolgens.

„Ik heb besloten me opnieuw te laten opereren aan de knie. Ik zal een aantal weken op krukken moeten lopen en daarna nog maanden moeten revalideren”, zei de Zwitserse nummer 9 van de wereldranglijst. „Ik wil gezond zijn en rond kunnen rennen in de toekomst.”

Federer, 20-voudig grandslamwinnaar, wilde nog niet vooruitlopen op een eventueel afscheid van de tennissport. „Ik wil mezelf nog een sprankje hoop geven om terug te keren op de baan, maar ik weet dat het moeilijk wordt.”