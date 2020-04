Real-aanvaller Hazard probeert voorraadkast te vermijden

„Het is ingewikkeld voor mij”, zegt de 29-jarige voetballer van de Rode Duivels. „Ik probeer niet heel veel te eten. Ik probeer te vermijden dat ik de voorraadkast induik om broodjes naar binnen te werken, maar dat is niet makkelijk.” Real Madrid zou alle spelers op een streng dieet hebben gezet tijdens de lockdown.

Hazard heeft in het verleden in Spanje wel eens kritiek gekregen omdat hij een paar kilo te zwaar zou zijn. De man uit La Louvière is op dit moment aan het revalideren van een blessure. Zijn revalidatiearts kan hem op dit moment alleen via een videoverbinding helpen. „Hij moet thuisblijven, want hij voelde zich niet goed. We zijn tien dagen geleden begonnen. Ik werk aan het sterker maken van mijn enkel. Ik doe wat ik kan vanuit huis”, laat Hazard weten.

Hazard heeft drie kinderen, en ook die probeert hij op dit moment zo goed mogelijk te helpen met het verbeteren van hun voetbalskills. „Maar ik kan ze niet veel leren. Ik werk met anderhalf been. Ik probeer ze wel een beetje te helpen met hun techniek.”