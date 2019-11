Stam: ’Moment kan komen dat ik over toekomst ga denken’

Stam oogde aangeslagen na het verlies bij de rivaal uit Amsterdam. „Het gaat er om dat je perspectief ziet”, zei hij. „En hoe de spelers op je reageren.” De trainer van Feyenoord kijkt er niet raar van op dat een deel van de aanhang van zijn club nu om zijn ontslag schreeuwt. „Ik weet hoe mensen denken”, reageerde hij. „Ik weet ook hoe de tendens is en hoe die soms gemaakt wordt. Er wordt niet altijd gekeken naar de situatie. Maar ik ben als trainer verantwoordelijk voor de resultaten.”

Stam ging met de beste bedoelingen naar Amsterdam om een resultaat bij Ajax weg te halen, maar de coach van Feyenoord zag knarsetandend toe hoe het na zeven minuten voetbal al einde wedstrijd was. „Ik heb een heel slecht Feyenoord gezien”, verzuchtte hij. „Natuurlijk maak je van tevoren afspraken over hoe je staat, hoe je dekt en hoe je meeloopt. Maar als je de verkeerde beslissingen neemt, kan Ajax daar zo doorheen spelen. Dat gebeurde lange tijd in de eerste helft.”

Na zeven minuten was het 2-0, na drie kwartier voetballen was het 4-0. „Dan zeggen in de rust een aantal spelers wat, ik geef wat dingen aan, en dan moet je reëel zijn en de schade willen beperken. Je ziet wel vaker dat een thuisclub die ruim voor staat, in de tweede helft wat gas terugneemt”, aldus Stam, die Steven Berghuis in de kleedkamer achterliet.

„Steven had last van zijn knie, daar heeft hij al wat langer last van”, verduidelijkte Stam, die met Feyenoord naar de twaalfde positie in de Eredivisie zakte. De Rotterdammers staan maar vijf punten voor op nummer 17 VVV-Venlo, waarbij Feyenoord komende zondag op bezoek gaat.

