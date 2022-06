Premium Het beste van De Telegraaf

Schaatskenner én motorfanaat Jillert Anema: ’Ik vloog een keer op hoge snelheid los van mijn motor’

Jillert Anema is de coach van drievoudig olympisch schaatskampioene Irene Schouten, maar hij maakt ook duizenden kilometers per jaar op zijn BMW

Wat maar weinig mensen weten, is dat Jillert Anema net zo bevlogen over motorrijden kan praten als over schaatsen. De excentrieke schaatscoach volgt elke Grand Prix in het wereldkampioenschap wegrace, is al decennialang een trouwe bezoeker van het TT-circuit in Assen én rijdt daarnaast duizenden kilometers per jaar op zijn eigen BMW K 1300 S (176 pk).