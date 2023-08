Ayase Ueda jaagt status Shinji Ono na bij Feyenoord: ’Ik ben er nu al klaar voor’

De 15-voudig Japans international liep met de borst vooruit de perszaal binnen, met ’Ayase’ onder zijn rugnummer negen. Zijn eerste optreden was stoïcijns, met af en toe een glimlach. Dat is precies zoals Ueda zich rondom de vele goals waarop gehoopt wordt, zal tonen. Vakkundig werden de vragen van het journaille steeds iets langer ingeleid om de Japanner mogelijk toch iets te ontlokken wat hem te binnen schoot, maar hij bleef in vaktermen ’onverstoorbaar’. Aan het lijf van Ueda geen polonaise. Hij deed zijn ding op zijn manier en uiteindelijk ging iedereen tevreden naar huis. Zo moet het op wedstrijddagen ook gaan in De Kuip.

Bekijk ook: Lutsharel Geertruida vertrekt voor transferrecord bij Feyenoord

Bekijk ook: Eigen jeugd zorgt voor meer dan 100 miljoen euro bij Feyenoord

Een greep uit de vragen dan. Ueda zal ongetwijfeld de status van zijn concurrent Santiago Gimenez kennen. Wat vindt hij eigenlijk van de topscorer van Feyenoord? „Een echte topspeler”, aldus de spits. Weet hij ook dat de Mexicaan de eerste twee Champions League-duels geschorst is? „Dat weet ik.” Gelijk starten in het miljardenbal dat hij nog nooit heeft meegemaakt, daar moet hij zich toch wel op verheugen? „Daar ga ik wel voor.” De meeste spitsen leven voor doelpunten, waar ze ook vandaan komen. Is dat ook zo bij Ueda? „Natuurlijk.” Is hij in het verleden dan ook altijd al topscorer geweest? „Van kleins af aan ben ik voor doelpunten gegaan.” Op hoeveel goals hij na de 22 treffers in België kan worden ingetekend? „Zoveel mogelijk.” Wat deed de welkomstboodschap van zijn landgenoot Shinji Ono, een grootheid bij Feyenoord, eigenlijk met hem? „Dat was echt een prachtige boodschap.”

Ayase Ueda geeft rustige, korte antwoorden als hij achter de microfoon zit. Ⓒ ANP/HH

Recordaankoop

Ueda maakte razendsnel naam in Brugge, speelde tegen Costa Rica een helft mee op het WK in Qatar en hapte niet op de hengeltjes die Sporting Portugal en Sevilla voor hem uitgooiden. Hij koos voor Feyenoord. „Dit is een topclub en ze kwamen steeds weer bij me terug met de vraag of ik alsjeblieft gewoon naar Feyenoord wilde komen”, vertelt Ueda. „Ik kreeg het gevoel dat ze mij écht wilden hebben. Daarom ben ik nu hier.” In De Kuip geldt Ueda als recordaankoop. „Ik voel daardoor geen extra druk, maar ik weet dat er veel van me verwacht wordt en dat wil ik op het veld laten zien”, aldus de Japanner.

Hij vertelt dat hij veel heeft gehad aan zijn agenten en de Japanners in Brugge, tijdens de overstap van Japan naar België en Europa. Aan de andere kant van de wereld bleek alles anders, al is hij nu een jaar gewend. „Toen kon ik nog helemaal niets qua mezelf verstaanbaar maken”, aldus Ueda, die de persconferentie nog in zijn moedertaal deed. „Ik kon nog geen Engels spreken bijvoorbeeld. Vergeleken met toen, kan ik veel meer.”

Rechterflank

Wat hij ook kan, is spelen op de positie achter de spits of vanaf de rechterflank. Arne Slot zal ongetwijfeld zijn beide scherpschutters (Gimenez en Ueda) samen op een veld proberen te krijgen. Dan lijkt de aanhang van Feyenoord al snel meer moois te kunnen verwachten uit het land van de rijzende zon, na Shinjo Ono. „Ik hoop zijn voorbeeld te volgen”, aldus Ueda, die nog wacht op zijn werkvergunning en van wie het nog niet duidelijk is of hij de seizoensouverture tegen Fortuna Sittard (zondag) meemaakt in de wedstrijdselectie. „Maar ik ben er nu al klaar voor”, aldus de aanvaller.