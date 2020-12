Quincy Promes na roerige week: ’Ik heb niets te verbergen’

Promes vond het niet vervelend om voor de camera te verschijnen. „Natuurlijk niet”, zei hij. „Ik heb niets te verbergen. Maar het was lekker om de focus weer op het voetbal te richten en de randzaken achter me te laten. Het was voor iedereen schrikken, maar ik ben blij dat ik zo snel ben vrijgelaten. Meer kan ik er niet over zeggen.”

Promes werd afgelopen zondag gearresteerd vanwege betrokkenheid bij een steekpartij waarbij een familielid gewond raakte. Hij is sinds dinsdag weer op vrije voeten maar blijft voor de politie een verdachte. De aanvaller ontkent schuld en daardoor ziet Ajax geen aanleiding om hem buiten de selectie te houden.

’Ik ben net zo erg geschrokken als de rest’

„Ik ben net zo erg geschrokken als de rest van de wereld”, reageerde Promes. „Het is iets uit mijn privéleven, meer kan ik er niet over zeggen. Maar ik ben nu vrij en dat zegt denk ik al genoeg. Het is fijn dat de club me steunt, niet alleen Erik ten Hag maar ook mijn teamgenoten. Het geeft een goed gevoel dat de mensen in me geloven, dat helpt me heel erg. Aan randzaken wil ik verder geen energie verspillen. Het is voor iedereen een moeilijke situatie, maar we moeten naar de toekomst kijken, want daar hebben we nog wel invloed op. Wat is gebeurd, is gebeurd.”

Trainer Ten Hag zag na een gesprek met Promes geen aanleiding om hem buiten de selectie te houden. „We hebben wel voorwaarden gesteld”, zei hij. „Maar die ga ik niet toelichten. Dat blijft tussen trainer en speler. Vorige week heeft Quincy uitstekend gespeeld, dan is er nu geen reden waarom hij niet zou kunnen spelen. Wij hebben alle spelers dit jaar keihard nodig, om de drie, vier dagen komt er een zware wedstrijd aan. Dan moet je spelers hebben die de klappen van de zweep kennen en beslissend kunnen zijn. Dat kan Quincy zeker.”