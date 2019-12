Live: Badr Hari raakt weer geblesseerd

Verhoeven en Hari gingen op herhaling, nadat een ontmoeting drie jaar geleden in Oberhausen al in de tweede ronde teleurstellend eindigde toen Hari een zware armblessure had opgelopen.

Zo wilde Verhoeven niet winnen en Hari niet verliezen. Daarom bereidden ze zich weer voor op een lucratief gevecht van maximaal vijf ronden van drie minuten, dat in liefst 180 landen werd uitgezonden. Hari had in de eerste twee ronden het heft in handen, maar raakte bij een draaitrap opnieuw geblesseerd.

Verhoeven is al vijf jaar onafgebroken wereldkampioen en verdedigde zijn titel voor de negende keer succesvol. Hari kwam de laatste jaren weinig in actie na een gevangenisstraf voor geweld in de uitgaanswereld en een dopingschorsing van negentien maanden.

