Live: Rico Verhoeven versus Badr Hari

Rico Verhoeven (r) neemt het vanavond in Gelredome op tegen Badr Hari. Ⓒ BSR Agency

Prolongeert Rico Verhoeven zijn wereldtitel in het zwaargewicht of buigt hij voor een op revanche beluste Badr Hari? Dat is de grote vraag als beide kickboksers vanavond tegenover elkaar staan in een volgepakt Gelredome in Arnhem. Onze verslaggever Lars van Soest is ter plekke en doet hieronder live verslag. Het gevecht tussen Verhoeven en Hari begint naar verwachting rond 22.00 uur.