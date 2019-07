William Troost-Ekong, international van Nigeria. Ⓒ Hollandse Hoogte

ALEXANDRIË - Met het aanbreken van de knock-outfase is de Afrika Cup écht begonnen, meent William Troost-Ekong (25). De verdediger van Udinese, geboren in Haarlem en getogen in Hoofddorp, neemt het morgen namens Nigeria op tegen het Kameroen van Seedorf en Kluivert. „Dit is een hele grote wedstrijd in Afrika.”