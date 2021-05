Ronde van Polen overstag met veiligere boarding na horrorcrash Fabio Jakobsen/Dylan Groenewegen

Vanaf de editie van 2021 wordt er samengewerkt met het Belgische BOPLAN, dat veilige boarding voorziet, zoals onder andere tijdens de E3 Saxo Bank Classic. Daardoor zouden renners veel beter beschermd worden bij valpartijen.

Groenewegen duwde zijn landgenoot de hekken in tijdens een sprint in de Ronde van Polen vorig jaar augustus. Jakobsen belandde daarop zwaargewond in het ziekenhuis, maar maakte onlangs zijn rentree in de Ronde van Turkije. Groenewegen keerde in de Giro terug in het peloton, na een schorsing van negen maanden. Maar ook was er veel kritiek op het parcours van de finale én op de onveilige hekken die er stonden.

De organisatie van de Ronde van Polen heeft de kritiek blijkbaar ter harte genomen, om dit voor de toekomst proberen te voorkomen.