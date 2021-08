Taymir Burnet mist finale 200 meter: ’mijn lichaam zei nee’

De finale halen was voor de Nederlander bijna een onmogelijke opgave. In de series liep hij de 23e tijd en in het veld van topsprinters uit onder meer de Verenigde Staten en Canada sneeuwde Burnet onder. In de series liep hij nog een beste seizoenstijd van 20,60. In de finale kwam hij daar niet aan.

„Mijn lichaam zei nee vanavond. Ik had een beetje kramp hier en daar en kon mijn snelheid niet vasthouden op het rechte stuk”, zei Burnet na zijn race. „Ik liep weer in baan 2. Toen ik dat hoorde voor de wedstrijd was ik best chagrijnig. Ik hou niet van die krappe bocht, dan moet ik te hard werken.”

Burnet was niettemin toch best tevreden. „Ik heb geen geweldige opbouw gehad dit seizoen met blessures en een botsing op de training. Ik liep daardoor een knieblessure op en kreeg de laatste twee weken veel fysio. Ondanks dat haal ik toch de halve finales van de Olympische Spelen. Nu ga ik me voorbereiden op de estafette. Dan kan ik nog revanche nemen.”

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.

Klik hier om de volledige medaillespiegel te zien.