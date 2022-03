’Supersub’ Nico Hülkenberg uit bed gebeld om in te vallen: ’Lichaam gaat pijn doen’

De 34-jarige Hülkenberg, geboren vlakbij de Nederlandse grens in Emmerich, werd donderdagochtend uit zijn bed gebeld met de boodschap dat hij Aston Martin-coureur Sebastian Vettel moest vervangen vanwege een positieve coronatest.

In 2020 viel Hülkenberg ook al twee keer in bij het toenmalige Racing Point, toen Sergio Pérez en Lance Stroll verspreid over het seizoen allebei een keer wegvielen met corona. ,,Een interessante situatie weer”, stelde Hülkenberg vrijdag met een lach vast, al zal het lachen hem vrijdag vermoedelijk snel vergaan wanneer hij voor het eerst de baan opgaat.

Sebastian Vettel kan vanwege corona niet in actie komen in Bahrein. Ⓒ ANP/HH

,,Het lichaam gaat pijn doen, maar ik kijk er heel erg naar uit om de G-krachten weer te voelen. Ik heb sinds mijn laatste race op de Nürbürgring in 2020 niet meer op een circuit gereden, al heb ik wel veel simulatorwerk verricht voor Aston Martin. Ik zal in het begin dus een beetje roestig zijn”, aldus Hülkenberg, die in totaal al 523 dagen geen echte raceauto meer heeft bestuurd.

Bovendien zijn de F1-bolides afgelopen winter rigoureus vernieuwd, weet Hülkenberg. ,,De vorige keer wist ik wat me te wachten stond. Nu heb ik een blanco vel papier voor me. Ik moet het echt ronde voor ronde en sessie voor sessie gaan opbouwen. Ik zal echt even de tijd moeten nemen om te wennen”, besloot Hülkenberg, die de persconferentie eerder moest verlaten voor een zogenaamde jump-out test, waarbij hij moet laten zien dat hij snel uit de auto kan komen in het geval van een ongeluk.