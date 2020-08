Feyenoord boekt prima oefenzege op Borussia Dortmund

Nicolai Jørgensen nam twee treffers voor zijn rekening in het duel dat slechts een uur duurde. Het andere doelpunt van Feyenoord werd gemaakt door Eric Botteghin. In de slotfase deed de Belg Axel Witsel nog iets terug namens Borussia.

In de laatste minuut kregen de Duitsers nog de kans terug te komen tot 3-2, maar keeper Justin Bijlow stopte een strafschop van Erling Haaland. Bijlow maakte pas zijn eerste minuten van de voorbereiding.

De wedstrijd tegen de nummer 2 van Duitsland maakt onderdeel uit van de zogenoemde Cup of Traditions. Eerder op de dag had Dortmund met 5-1 gewonnen van MSV Duisburg, dat vanaf 18.00 uur de tegenstander is van Feyenoord.