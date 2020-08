Feyenoord verslaat zowel Borussia Dortmund als MSV Duisburg

Nicolai Jørgensen is twee keer trefzeker tegen Borussia Dortmund. Ⓒ ANP

DUISBURG - Feyenoord heeft op een oefentoernooi in Duisburg van Borussia Dortmund en MSV Duisburg gewonnen. De twee wedstrijden, die slechts een uur duurden, maakten onderdeel uit van de zogenoemde Cup of Traditions. Steven Berghuis maakte in het tweede duel zijn rentree.