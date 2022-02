FC Twente neemt per direct afscheid van Jody Lukoki na huiselijk geweld

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De club uit Enschede laat weten in een statement. ,,FC Twente en Jody Lukoki zijn eerder deze week in gesprek gegaan naar aanleiding van de gebeurtenissen in de privésfeer bij de speler. In dit gesprek heeft FC Twente aangegeven de samenwerking te willen beëindigen. Beide partijen werken aan een oplossing, waarbij de club heeft aangegeven dat uitkomen voor FC Twente geen optie is.”

Lukoki kwam afgelopen zomer naar FC Twente na avonturen in Bulgarije en Turkije. Meteen na zijn komst scheurde hij een kruisband. Daarvan is hij nog steeds herstellende. Lukoki is daardoor nooit in wedstrijdverband in actie gekomen voor FC Twente.