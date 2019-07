Badr Hari daagt Rico Verhoeven uit

Hari plaatste dinsdagmiddag als eerste een cryptisch bericht op Instagram. De bokser postte een foto van hem met Verhoeven, met het bijschrijft: ’Time’s up’. Daarmee lijkt hij te doelen op het naderende einde van Verhoeven als wereldkampioen. Verhoeven reageerde kort daarna zelf overigens ook. ’I always finish what I start. Mark my words!’.

Hari kwam de afgelopen periode meerdere malen in het nieuws. Zo tekende hij recent een contract bij Glroy om zes partijen te boksen, waarmee hij al nadrukkelijk hintte op een nieuw gevecht met Verhoeven. Vorige maand maakte de voormalig K-1-grootheid nog bekend dat de wegen tussen hem en zijn trainer Mike Passenier scheiden. De 34-jarige kickbokser stelde dat hij de beslissing heeft genomen om bij zijn trainer weg te gaan omdat hij ’uit zijn comfortzone wil stappen om het beste uit zichzelf te halen’. De Amsterdammer wil nog een keer wereldkampioen worden. In die missie wil hij het liefst regerend Glory-kampioen Verhoeven onttronen.

Overigens wil ook Verhoeven ook niets liever dan een nieuwe confrontatie met Hari. De negenvoudig wereldkampioen zwaargewicht eiste eerder van kickboksorganisatie Glory dat hij in december tegen zijn rivaal mag vechten. Zo niet, dan verlengt Verhoeven naar eigen zeggen zijn contract niet. Het laatste gevecht van ’The King of Kickboxing’ dateert van september 2018. Destijds verdedigde hij in Amsterdam zijn wereldtitel met succes door de Braziliaan Guto Inocente te verslaan. Glory doet overigens geen mededelingen over onderhandelingen met vechters.

Alle kickboksers kijken in elk geval reikhalzend uit naar een nieuw duel tussen de twee kemphanen, zo is ook Verhoeven van mening. De titanenstrijd lijkt dus weer een stap dichterbij te komen, maar kan op z’n vroegst pas vanaf december van dit jaar plaatsvinden. Hari zit momenteel nog een schorsing uit na een positieve dopingtest. Wordt vervolgd.

