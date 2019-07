Rico versus Badr in Gelredome

„Bereid je voor, het is zover! We gaan er een feestje van maken.” Met deze boodschap aan Hari kondigt regerend Glory-kampioen Verhoeven officieel de rematch aan. De twee beste kickboksers ter wereld in het zwaargewicht stonden eind 2016 in het Duitse Oberhausen voor de laatste keer tegenover elkaar, maar toen moest Hari in de tweede ronde vanwege een armblessure opgeven. Hij krijgt dus zijn kans op revanche.

Rico Verhoeven gaat donderdagochtend op telegraaf.nl in een exclusieve video dieper in op het aanstaande gevecht met Badr Hari. Het interview zal vanaf 07:00 uur te zien zijn.

Hari liet dinsdagmiddag via een cryptisch bericht op Instagram al doorschemeren dat een nieuw gevecht op stapel stond. De bokser postte een foto van hem met Verhoeven, met het bijschrijft: ’Time’s up’. Daarmee doelde hij op het naderende einde van Verhoeven als wereldkampioen. Verhoeven reageerde kort daarna zelf overigens ook. ’I always finish what I start. Mark my words!’.

Hari kwam de afgelopen periode meerdere malen in het nieuws. Zo tekende hij recent een contract bij Glroy om zes partijen te boksen, waarmee hij al nadrukkelijk hintte op een nieuw gevecht met Verhoeven. Vorige maand maakte de voormalig K-1-grootheid nog bekend dat de wegen tussen hem en zijn trainer Mike Passenier scheiden. De 34-jarige kickbokser stelde dat hij de beslissing heeft genomen om bij zijn trainer weg te gaan omdat hij ’uit zijn comfortzone wil stappen om het beste uit zichzelf te halen’. De Amsterdammer, die tot december nog een schorsing vanwege een positieve dopingtest uitzit, wil nog een keer wereldkampioen worden. In die missie wil hij het liefst regerend Glory-kampioen Verhoeven onttronen.

Overigens wilde ook Verhoeven niets liever dan een nieuwe confrontatie met Hari. De negenvoudig wereldkampioen zwaargewicht eiste eerder al van kickboksorganisatie Glory dat hij in december tegen zijn rivaal mag vechten. Anders zou hij zijn contract niet verlengen. Glory heeft goed naar de wens van de beste kickbokser ter wereld geluisterd. Het laatste gevecht van ’The King of Kickboxing’ dateert van september 2018. Destijds verdedigde hij in Amsterdam zijn wereldtitel met succes door de Braziliaan Guto Inocente te verslaan.

Alle vechtsportliefhebbers kijken in elk geval reikhalzend uit naar de nieuwe clash tussen de twee kemphanen.

