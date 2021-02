Australian Open: Osaka en Williams naar laatste acht

De 23-jarige Osaka kwam in de laatste set 5-3 achter. Ze werkte twee matchpoints weg en kwam vervolgens goed terug. De als derde geplaatste Japanse neemt het in de kwartfinale op tegen Hsieh Su-Wei uit Taiwan. Zij won haar wedstrijd in twee sets van de Tsjechische Marketa Vondrousova: 6-4 6-2.

Osaka had hiervoor nog weinig tegenstand gehad. Al haar andere tegenstanders versloeg ze in twee sets. De drievoudig winnares van een grand slam staat in Australië voor het eerst op de baan sinds haar overwinning op de US Open. Ze won de Australian Open in 2019, maar werd vorig jaar in de derde ronde verrassend uitgeschakeld door de Amerikaanse tiener Coco Gauff.

Serena Williams Ⓒ AFP

Williams had voor de winst in haar partij tegen Sabalenka 2 uur en 9 minuten nodig. De 39-jarige Amerikaanse, 23 keer winnaar van een grand slam, staat in de kwartfinale tegenover de winnaar van het duel tussen de Roemeense Simona Halep, de mondiale nummer 2, en de Poolse Iga Swiatek.

Williams hoopt in Melbourne Margaret Court, goed voor 24 grandslamtitels, eindelijk te evenaren. Vier jaar geleden won Williams in Australië voor het laatst een grand slam. Sindsdien verloor ze liefst vier finales.