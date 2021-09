Ronald Koeman looft persoonlijkheid en karakter Memphis Depay

„Ik twijfel er niet aan dat Memphis een goede indruk gaat achterlaten tijdens zijn tijd hier”, aldus Koeman over Depay die woensdagavond namens Nederland nog drie treffers maakte tegen Turkije. „Hij heeft de essentiële kwaliteiten om succesvol te zijn bij FC Barcelona: persoonlijkheid en karakter. Ik heb twee jaar met hem samengewerkt toen ik bondscoach was van het Nederlands elftal. Hij heeft veel energie gebracht bij Barça en hij heeft nu al laten zien dat hij de kwaliteiten bezit om voor dit team te spelen.”

De Jong

Over Luuk de Jong die woensdag zijn eerste minuten speelde bij FC Barcelona in een besloten oefenduel met AE Prat. „Ik was altijd verbaasd dat Barcelona geen type als Luuk in de selectie had. Hij heeft andere dingen in zijn mars dan onze andere aanvallers. Hij kan directer worden aangespeeld, werkt voorin heel goed en hij kan het verschil maken. Sinds begin augustus heb ik contact met hem. Ik wilde een ander type aanvaller en ik dacht aan hem omdat ik hem heel goed ken. Ik ben erg blij dat hij zich bij ons heeft gevoegd.”

Toekomst

Koeman ging ook nog in op zijn toekomst bij FC Barcelona. Hij omschrijft zichzelf als „een clubman die Barcelona altijd wil helpen en naar manieren zoekt om het team te verbeteren en tegelijkertijd de club op de been te houden. De nabije toekomst ziet er uitstekend uit. Ik hoop onze jonge spelers de komende drie, vier of vijf jaar te kunnen trainen.”