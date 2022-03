Vitesse definitief zonder Matus Bero tegen AS Roma

Letsch hield gisteravond nog de optie open, dat beiden vandaag ingevlogen konden worden, als het beter zou gaan, maar die hoop is ijdel gebleken. Bero en Hajek zijn niet fit genoeg om alsnog naar Rome te komen. Letsch kan voorts geen beroep doen op de geschorste Dominik Oroz, waardoor Riechedly Bazoer naar alle waarschijnlijkheid terugkeert in de ploeg. De belangrijke schakel in het Vitesse van de afgelopen twee seizoenen moest afhaken in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Rapid Wien en begon sindsdien niet meer in de basis. De na dit seizoen bij Vitesse vertrekkende vrije verdediger is inmiddels weer helemaal hersteld en lijkt klaar om zijn plek in het elftal weer in te nemen.

Vitesse moet in Rome een 1-0 achterstand goedmaken na de nederlaag tegen AS Roma in Arnhem. Het elftal van Letsch verkocht zijn huid duur in Europese uitwedstrijden tegen Anderlecht, Tottenham Hotspur, Stade Rennais en Rapid Wien en zal opnieuw boven zichzelf uit moeten stijgen om een kans te maken. Letsch heeft het vertrouwen dat zijn ploeg nogmaals kan stunten. „Natuurlijk geloven we erin. We zijn pas halverwege. Als we geen geloof hadden, dan hadden we niet hoeven te komen. Wij zijn de absolute underdog, op vele vlakken. Alles is in het voordeel van Roma. De grootte van de club, de historie en de uitslag van de heenwedstrijd. Het is ook gewoon een elftal met veel kwaliteit. Maar als je de underdog bent wil dat niet zeggen dat je geen kans hebt.”

De wedstrijd tussen Ajax en Benfica had Letsch gesterkt in zijn overtuiging dat in Europese wedstrijden altijd verrassingen kunnen voorkomen. „In deze sport wint niet altijd de ploeg met het meeste balbezit en de meeste kansen. Dat hebben we zelf vorige week ook gemerkt in onze thuiswedstrijd.”

Op basis van de wedstrijd in Arnhem weet de Vitesse-trainer wel wat er beter moet. Vitesse kreeg toen met name voor rust meerdere goede kansen, maar ging er te slordig mee om, een tekortkoming die vaak wordt afgestraft in een Europese wedstrijd. „Wij moeten niet alleen kansen creëren, maar ze ook afmaken. AS Roma wil de Conference League winnen, maar ze hebben ook zondag de belangrijke derby tegen Lazio op het programma staan. Misschien willen ze fanatiek beginnen en zo snel klaar zijn. Maar als wij goed beginnen en in de wedstrijd komen, kan het alle kanten op. We staan één doelpunt achter. Tegen een defensief sterke ploeg als Roma is het geen gemakkelijke klus om dat weg te werken, maar onmogelijk is het niet. Bij een overwinning met één goal verschil hebben we een verlenging. Dan wordt het misschien wel nachtwerk met penalty’s, maar dat nemen we graag voor lief. We spelen pas zondag om kwart voor vijf en wat ons betreft mag het morgen een lange avond worden.”