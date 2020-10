Gehavend PSV onderuit tegen Vitesse

Inmiddels is het coronavirus bij PSV flink binnengedrongen. Zo testte onder meer aanvoerder Denzel Dumfries positief op Covid-19. De verdediger miste daardoor de competitiewedstrijd. Daarnaast ontbraken met Pablo Rosario en Cody Gakpo nog twee belangrijke basisspelers. Zij testten woensdag al positief op het virus en deden daardoor donderdag al niet mee in het verloren duel (1-2) met Granada in de Europa League. PSV heeft nu in totaal zes positieve spelers. Ook Timo Baumgartl, Maxime Delanghe en Joel Piroe ontbraken in Gelderland vanwege het coronavirus.

Ook Götze aan de kant

Jordan Teze en Eran Zahavi testten eerder positief. Dat gebeurde tijdens de interlandperiode met respectievelijk Jong Oranje en Israël. Beide spelers keerden tegen Vitesse terug in de basiself. PSV is na AZ de club die nu het hardst is getroffen in de Eredivisie. Liefst dertien spelers van de Alkmaarders bleven de voorbije week een aantal dagen thuis in quarantaine. Naast het coronavirus waren er ook nog andere problemen bij PSV. Zo kon Schmidt geen beroep doen op Mario Götze. De Duitse spelmaker was nog niet voldoende hersteld van een spierblessure. Jorrit Hendrix droeg bij afwezigheid van Dumfries de aanvoerdersband.

Jacob Rasmussen viert zijn treffer voor Vitesse. Ⓒ ANP

PSV kende in Gelredome vervolgens ook nog eens een valse start. Binnen tien minuten keken de Brabanders tegen een achterstand aan. Jacob Rasmussen knikte voor Vitesse raak uit een corner. Zo beleefde PSV al snel een moeilijke voetbalmiddag, al kwam de ploeg aan het begin van de tweede helft toch op gelijke hoogte. Uit een bijna indentieke situatie als bij de eerste goal van Vitesse knikte dit keer PSV’er Olivier Boscagli in de 50e minuut raak uit een hoekschop.

Geen penalty PSV na ingrijpen VAR

Van lange duur was de vreugde niet. Vier minuten later stond Vitesse weer op voorsprong. Doelpuntenmaker was Ikoma Lois Openda. Wel deed de VAR in Arnhem nog een check op buitenspel, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Daarna lukte het PSV niet meer om het tij te keren. Al leek PSV diep in blessuretijd nog een strafschop te krijgen, omdat het leek dat Hendrix in zijn rug werd geduwd. Maar na ingrijpen van de VAR herzag arbiter Bas Nijhuis na het bestuderen van de beelden zijn beslissing om de bal op de stip te leggen.

Door de nederlaag verzuimde PSV de koppositie van Ajax over te nemen. De Amsterdamse concurrent hield zaterdag in Venlo huis door VVV met liefst 13-0 te verslaan. Die uitslag zorgde voor een nieuw record in de Eredivisie. Ajax heeft na zes speelronden een voorsprong van twee punten op PSV. Vitesse is dankzij de zege nu gedeeld koploper, maar heeft logischerwijs een veel slechter doelsaldo dan Ajax.

Olivier Boscagli torent boven de verdedigers van Vitesse uit en kopt de gelijkmaker voor PSV binnen. Ⓒ ANP

