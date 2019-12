Gerrard wint Old Firm met Rangers bij Celtic

Rangers heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan de kampioen van de afgelopen acht seizoenen. Rangers veroverde in 2011 voor het laatst de Schotse landstitel. De club won voor het eerst sinds 24 oktober 2010 weer een uitwedstrijd tegen Celtic. Ruim negen jaar geleden zegevierde Rangers met 3-1 in de ’Old Firm’ op Celtic Park.

De blauwe brigade uit Glasgow dankte de zege aan doelpunten van Ryan Kent en Nikola Katic op de groen gekleurde thuishaven van Celtic. Borna Barišic bereidde beide treffers van de bezoekers voor. Odsonne Édouard maakte vlak voor rust gelijk voor de thuisploeg. (1-1). Ryan Christie miste bij 0-0 een strafschop voor Celtic. Hij zag zijn inzet worden gekeerd door doelman Allan McGregor van Rangers.

Rangers eindigde het duel met tien man. Spits Alfredo Morelos kreeg in de 94e minuut een tweede gele kaart toen hij theatraal een strafschop probeerde te versieren. Voor Morelos betekende het al zijn zevende rode kaart in amper drie jaar bij Rangers. De Colombiaanse topschutter, goed voor twaalf doelpunten dit seizoen in de Schotse Premier League, maakte nog een provocerend gebaar met zijn hand langs zijn nek naar de fans van Celtic toen hij het veld afliep. Ook langs de kant liepen de gemoederen nog even hoog op. Een assistent van Rangers-manager Steven Gerrard werd met rood weggestuurd.

Gerrard vierde de zege op de aartsrivaal uitbundig. De Engelsman kuste de camera en sprong zijn spelers in de armen.