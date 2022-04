Guardiola zwijgt over mogelijke komst Haaland naar Manchester City

Op de persconferentie voorafgaand aan de Premier League-wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion woensdagavond werd de Spanjaard gevraagd naar Haaland, maar Guardiola bleef stil. „Ik heb geen antwoord op je vragen”, aldus Guardiola tegen journalisten die maar vragen over de Dortmund-spits bleven stellen.

„Ik maak me nu geen zorgen over wat er volgend seizoen bij deze club gaat gebeuren. We hebben goede spitsen en je weet dat ik al jaren niet meer over transfers heb gesproken. Zeker als we dit seizoen nog steeds voor prachtige prijzen spelen.”

Eerder deze week viel in de Engelse media te lezen dat City een akkoord zou hebben bereikt met Haaland over een contract van 500.000 pond (ruim 600.000 euro) per week.

Haaland heeft nog tot de zomer van 2024 een contract bij Borussia Dortmund.