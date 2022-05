VIDEO Dumoulin heeft lachers op zijn hand tijdens tiende etappe

Na de etappe van zondag gooide Lopez een bidon in de richting van de Nederlander, aangezien hij dacht dat Oomen hem hinderde op weg naar de slotklim. Hij maakte direct zijn excuses aan het adres van de Nederlander en tijdens de etappe van dinsdag was te zien dat de twee nog even gezellig met elkaar aan het praten waren. Op de achtergrond rijdt Dumoulin en hij kon het niet laten om een grap te maken over het incident.

Voor de camera deed hij net of hij een bidon gooide naar Lopez. De Spanjaard kon er de humor wel van inzien en moest lachen.

Bekijk hieronder het moment dat Dumoulin grapt:

Bron: Discovery +