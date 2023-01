Schreuder rekent niet op Ziyech en begrijpt 5-3-2-keus Van Gaal

Ziyech is bij Chelsea niet zeker van een basisplaats, al verscheen hij donderdag wel aan de aftrap van het thuisduel met Manchester City. Ajax onderzocht in de aanloop naar dit seizoen de mogelijkheid om Ziyech terug te halen. De club besloot uiteindelijk Lucas Ocampos van Sevilla te huren, maar de Argentijn heeft nog nauwelijks speeltijd gekregen.

Mogelijkheden

Het lijkt er op dat Ajax zondag de competitie hervat met Dusan Tadic als rechtsbuiten. „Maar Francisco Conceiçao kan daar ook spelen en ik heb Mohammed Kudus daar ook wel eens neergezet. Ik denk dat we daar nog voldoende mogelijkheden hebben”, zei de coach van Ajax.

Schreuder vertelde op de persconferentie in de aanloop naar het duel met NEC dat hij bondscoach Louis van Gaal goed begreep in zijn keuze om met Oranje voor het 5-3-2-systeem te gaan op het WK. „Toen ik bij Hoffenheim en Club Brugge werkte heb ik ook verschillende systemen gespeeld, waaronder 5-3-2 en 3-4-3. Daar heb ik het hier met de technische staf ook nog wel over gehad, maar we hebben het nog niet gedaan.”

