Max Verstappen sneller dan Lewis Hamilton in laatste training

De top-3 gaf elkaar nauwelijks iets toe op Mugello. Bottas snelde naar een tijd van 1.16,530. Verstappen was slechts zeventien duizendsten van een seconde langzamer dan de Fin, die tijdens de eerste sessies ook al de rapste was geweest. De Nederlander maakte veel tijd goed in de derde sector. Lewis Hamilton noteerde de derde tijd en zat ook nog binnen een tiende van Bottas.

Verstappen vermaakt zich tot dusver zodoende prima op Mugello, waar voor het eerst een Formule 1-race wordt verreden. De Red Bull-coureur geniet – net als veel collega’s – van het circuit met de snelle bochten. De kwalificatie volgt zaterdagmiddag om 15.00 uur.

Williams-coureur George Russell verloor kostbare tijd. Hij reed slechts een rondje tijdens de derde training, vanwege remproblemen. Verstappens teamgenoot Alexander Albon noteerde, op de hardere medium-band, de achtste tijd. Ferrari bleef steken op plek zeven (Charles Leclerc) en achttien (Sebastian Vettel).

