Geëmotioneerde Mark Cavendish stopt met wielrennen

Hij kijkt terug op een mooie loopbaan. „Dankzij het fietsen heb ik de kans gekregen om de wereld te zien en ongelooflijk veel mensen kunnen ontmoeten, van wie ik velen trots mijn vriend kan noemen. Ik hou meer van deze sport dan je je kunt voorstellen. Ik denk ook zeker dat ik er niet helemaal afstand van ga nemen. Dat is zeker.”

Cavendish wil meer tijd met zijn gezin doorbrengen. „Mijn zoon viert vandaag zijn vijfde verjaardag. Ik kan er nu bij zijn omdat het een rustdag is in de Giro. Maar ik wil nu bij al mijn verjaardagen van mijn kinderen en vrouw zijn.” Het is nog niet duidelijk wanneer hij zal laatste wedstrijd zal fietsen. „Maar deze wedstrijd zal mij altijd bijblijven.”

Twee groene truien

In zijn loopbaan kwam Cavendish 34 keer als snelste over de finish in de Tour de France. Zijn beste Tour beleefde hij in 2009, dat jaar won hij zes etappes. Zo was hij onder andere als eerste op de Champs-Élysées. De Brit won in 2011 en 2021 de groene trui in de Tour, vanwege het puntenklassement.

De wielrenner was zestien keer de snelste in de Giro en driemaal in de Vuelta. In 2011 kroonde hij zich in Kopenhagen tot wereldkampioen op de weg. De loopbaan van de Cav begon in 2005 bij Team Sparkasse. Hij reed voor onder meer Team HTC-Columbia, Omega Pharma - Quick-Step en Team Dimension Data. Vorig ging Cavendish van Quick Step naar Astana. Voordat hij begon aan zijn wielerloopbaan, was hij succesvol op de baan. Daar pakte hij drie wereldtitels.