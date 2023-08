Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

EK veldrijden in najaar 2025 in Belgische Middelkerke

16.58 uur: De Europese kampioenschappen veldrijden worden in 2025 gehouden in het Belgische Middelkerke. De EK vinden dat jaar plaats op 8 en 9 november. Het is de eerste keer dat de EK veldrijden in Vlaanderen worden gehouden.

In Middelkerke vindt al meer dan zestig jaar de Noordzeecross plaats. In 2022 was er ook het Belgische kampioenschap veldrijden, maar dat werd door de coronapandemie achter gesloten deuren gehouden. "Het veldrijden komt in 2025 thuis in de bakermat van de koers", zegt Vlaams minister van Sport, Ben Weyts.

De EK veldrijden vinden dit jaar op 4 en 5 november plaats in Pontchâteau in Frankrijk. Volgend jaar is het Spaanse Pontevedra de gastheer.

Longo Borghini meldt zich wegens huidinfectie af voor WK

16.11 uur: Elisa Longo Borghini ontbreekt deze maand op de WK wielrennen in het Schotse Glasgow. De Italiaanse kampioene heeft nog te veel last van een huidinfectie aan de bovenkant van haar linkerdijbeen, opgelopen in de Tour de France Femmes.

De 31-jarige Longo Borghini moest vorige week zaterdag voorafgaand aan de zevende etappe de strijd staken. Op dat moment stond ze op de vierde plaats in het algemeen klassement.

Inmiddels is duidelijk dat de renster van Lidl-Trek onvoldoende is hersteld om een rol van betekenis te kunnen spelen op de WK. Ze ligt met koorts op bed en volgt een antibioticakuur.

De wegwedstrijd voor vrouwen is op zondag 13 augustus.

Late sluiting transferwindow Saoedi-Arabië baart Klopp zorgen

16.06 uur: Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft zijn zorgen geuit over de late sluiting van de transferperiode in de Saoedische voetbalcompetitie. Deze gaat dicht op 20 september, drie weken na de meeste Europese competities.

„De invloed van Saoedi-Arabië? We zullen zien. Ik weet het niet. Op dit moment lijkt het erop dat die behoorlijk is”, zei de Duitser tijdens een trainingskamp van de Engelse club in Singapore.

„Ik denk dat de late sluiting van de transferwindow het vervelendst is momenteel. De UEFA en de FIFA zullen daarvoor een oplossing moeten zien te vinden, want het is niet bevorderlijk voor Europese clubs.”

Klopp deed zijn uitspraken in aanloop naar het oefenduel met Bayern München, dat Sadio Mané spoedig ziet vertrekken naar Al-Nassr. Eerder gingen onder anderen Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en N’Golo Kanté naar het Midden-Oosten.

Liverpool bereidt zich in Singapore voor op de start van de Engelse competitie. De ploeg van Klopp begint op zondag 13 augustus met een uitwedstrijd tegen Chelsea.

Motorcoureur Benavides aan de kant na polsbreuk

16.05 uur: De Argentijnse motorcoureur Kevin Benavides kan enige tijd niet in actie komen na een polsoperatie. De tweevoudig winnaar van de Dakar Rally brak een botje en liep schade op aan een van de banden in het gewricht bij een val tijdens een training in de Verenigde Staten. Het is nog onduidelijk hoe lang de 34-jarige coureur van KTM buitenspel staat.

„Dit is een verschrikkelijke tegenslag voor zowel Kevin als het hele team”, zei teammanager Norbert Stadlbauer. „Vooral omdat hij zo hard heeft gewerkt om fit te worden na zijn dijbeenbreuk in februari. Gelukkig lijkt het erop dat de operatie aan zijn pols goed is verlopen en is Kevin al begonnen met zijn revalidatie.”

CHIO Rotterdam opgenomen in nieuwe League of Nations

14.37 uur: Het hippische topsportevenement CHIO Rotterdam maakt de komende vier jaar deel uit van de nieuwe League of Nations. Het is een voortzetting van de Nations Cup-cyclus voor springruiters, maar wel onder een nieuwe naam, met minder landenwedstrijden, meer prijzengeld en een aangepaste wedstrijdformule.

Belangstellenden konden de afgelopen weken een bid uitbrengen, maar CHIO Rotterdam behield zijn status als een van de vier organisatoren. Ook Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten), Ocala (Verenigde Staten) en Sankt Gallen (Zwitserland) kregen goed nieuws. De finale wordt wederom in Barcelona gehouden.

CHIO Rotterdam staat volgend jaar van 20 tot en met 23 juni op het programma. Het wordt de 75e editie van het evenement.

Allard Lindhout fluit Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV

11:40 uur Allard Lindhout heeft vrijdag de leiding bij de wedstrijd tussen landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De officiële opening van het seizoen wordt gespeeld in De Kuip en begint om 20.00 uur. Voor Lindhout wordt het zijn eerste grote finale.

Lindhout wordt in Rotterdam geassisteerd door Rens Bluemink en Patrick Inia. Clay Ruperti fungeert als VAR.

De Johan Cruijff Schaal, toe aan de 27e editie, wordt sinds 2017 afgewerkt in het stadion van de landskampioen. PSV is met dertien schalen recordhouder, Feyenoord won tot nu toe vier keer de Nederlandse supercup.

Gijs Brouwer verder in Mexico

08:39 uur Gijs Brouwer heeft op het tennistoernooi van Los Cabos in Mexico de tweede ronde bereikt. De 27-jarige Nederlander won in de openingsronde met 6-2 4-6 6-2 van de Canadees Gabriel Diallo, die op de 140e plaats vier plekken boven Brouwer staat op de wereldranglijst.

Brouwer kwam vorige maand op het gras van het Amerikaanse Newport niet verder dan de tweede ronde. Bij zijn debuut op Wimbledon strandde de Nederlander in de openingsronde tegen de Duitser Alexander Zverev nadat hij zich voor het grandslamtoernooi had geplaatst via de kwalificaties.

Atletiekbaas verdedigt dopingregels in aanloop naar WK

08:00 uur De baas van de wereldwijde atletiekbond is het niet eens met de kritiek van verschillende atleten op de dopingregels in de sport. De Brit Sebastian Coe zegt dat het voor atleten „echt geen hogere wiskunde is om voor één uur per dag aan te geven waar je zal zijn”, zodat ze buiten wedstrijden om getest kunnen worden.

Vorige maand werd hordeloopster Tobi Amusan voorlopig geschorst omdat zij drie dopingtests in twaalf maanden had gemist. Het is daardoor nog onzeker of de Nigeriaanse houdster van het wereldrecord en regerend wereldkampioene op de 100 meter kan deelnemen aan de WK in Boedapest van later deze maand. Eerder werden al topatleten als Wilson Kipsang en Raven Saunders geschorst vanwege dezelfde overtreding.

Volgens World Athletics-baas Coe leveren de regels juist vertrouwen op in de sport. „De overgrote meerderheid van de atleten die schoon zijn heeft geen probleem met het systeem”, zei de voormalig atleet op een persmoment in aanloop naar de wereldkampioenschappen. „Diegenen die klagen over het systeem, zetten wel elk uur van de dag iets op sociale media. Sorry, maar zo moeilijk is het echt niet.”