Bedreiging Ihattaren smet op topweekeinde Ajax

Voetbal

Herbeleef: Oranje wint van Zwitserland en gaat naar kwartfinale

De Nederlandse voetbalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van het Europees kampioenschap. Ze versloegen Zwitserland in de afsluitende groepswedstrijd in Sheffield (4-1). Dat was voldoende voor de tweede plaats in de poule, achter Zweden, dat veel te sterk was voor Portugal (5-0).