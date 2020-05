KNVB zwijgt over mondkapjes-zaak Danny Makkelie

De internationale topscheidsrechter van Nederland werd ervan beschuldigd dat hij geld wilde verdienen aan de verkoop van mondkapjes. Het adverteren daarvoor had plaats op zijn social media.

Mondkapjes waren enkele weken terug midden in de coronacrisis nog zeer schaars. Het aanbieden van de mondkapjes schoot bij het publiek in het verkeerde keelgat. Enkele minuten nadat daar op social media schande over werd gesproken, berichtte Makkelie zelf (via zijn eigen social media) dat er sprake was van een ’hack’.

De KNVB en scheidsrechtersbaas Dick van Egmond vonden het een uiterst vervelende affaire. Zowel Van Egmond als Makkelie gaf aan dat er aangifte werd overwogen en Van Egmond voegde eraan toe de zaak wellicht ook intern te zullen laten onderzoeken. Of dat ook gebeurt of is gebeurd, is niet bekend, omdat Van Egmond de zaak via een woordvoerder nu afdoet als ’privékwestie’ en ’interne zaak’.

Dat is opmerkelijk, omdat Van Egmond als verantwoordelijke voor alle scheidsrechterszaken in het betaalde voetbal en Makkelie zelf op 9 april wel uitgebreid commentaar gaven en zeiden dat er alles aan gedaan zou worden om de ’hack’ te onderzoeken.