Tranen van frustratie en trots bij Puck Pieterse na brons

GLENTRESS FOREST - Ze moest het allemaal even laten bezinken. De 21-jarige Puck Pieterse, die na een beklijvend gevecht alsnog brons pakte tijdens de WK-mountainbikerace. Er vloeiden tranen over haar rode appelwangen, om daarna te beseffen dat ze toch ook trots was op haar prestatie achter de Françaises Pauline Ferrand-Prévot en Loana Lecomte. „Puck was vooral met de winst bezig, maar ze heeft hier onder druk gepresteerd en dat ze brons pakt, is echt heel erg goed”, zei bondscoach Gerben de Knegt.

Puck Pieterse met haar bronzen medaille. Ⓒ ANP/HH