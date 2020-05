’Van Dijk is een soort Rolls Royce’

„Het zijn allebei spelers van enorme klasse. Bij succesvolle teams kijk je altijd als eerste naar de ruggengraat van het elftal. Dat begint in het centrum, met de leiders achterin die laten zien hoe belangrijk verdedigen is”, vergelijkt Milner de twee centrale verdedigers, om vervolgens te beginnen bij de Belg - met wie hij tussen 2010 en 2015 samenspeelde bij City - voordat hij naar The Reds vertrok.

„Vinny, wat een geweldige speler. Hij kreeg in zijn carrière vaak te maken met blessures, het is bijzonder hoe hij daarmee omging. Wat veel mensen niet weten is hoe vaak hij gewoon doorspeelde met een blessure. Niet veel spelers kunnen dat, het is ongelooflijk”, aldus Milner, die ook de leiderskwaliteiten van Kompany niet onderschat. „Het zet alles op het spel. Een geweldige leider en fantastische aanvoerder, met enorm veel kwaliteiten. Een van de beste verdedigers die ooit in de Premier League heeft gespeeld.”

Dan is het de buurt aan Van Dijk, de Oranje-captain met wie Milner vorig seizoen de Champions League won. „Virgil is net iets anders. Hij is meer te vergelijken met een Rolls Royce”, zegt de Engelsman, die het bijzonder vindt dat Van Dijk bijna nooit een tackle inzet. „Hij staat eigenlijk altijd op de goede plek en verovert vervolgens de bal.”

Milner ziet wel een klein verschil in de trap -en passtechniek van Van Dijk en Kompany. „Virgil heeft een betere crosspass.” Dat laat Van Dijk meerdere malen per wedstrijd zien, als hij vanuit de verdediging de bal over een slordige 60 meter afstand zo op de stropdas legt van Mohamed Salah of Sadio Mané. „Vinny heeft daarentegen een onvoorstelbaar goed schot. Hoe hij af en toe een bal in de kruising jaagde. Het liet wel zien dat hij de bal ook aardig kon raken.”