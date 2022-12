Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse Amerikaan ziet Oranje als favoriet VS-international Sergiño Dest waarschuwt Nederlands elftal: ’Wij vrezen niemand’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

„We gaan proberen te voorkomen dat het Nederlands elftal zaterdag tegen ons wél zijn beste spel gaat laten zien”, zegt de Amerikaanse verdediger Sergiño Dest. Ⓒ Getty Images

De vrienden van Sergiño Dest (22) zitten zaterdag in een onmogelijke spagaat. Die dag treft het elftal van de in Almere geboren en getogen Nederlandse Amerikaan in de achtste finale van het WK het Oranje van Louis van Gaal. „Ik denk dat ze voor beide landen juichen”, zegt de zoon van een Nederlandse moeder en Amerikaanse vader, die met zijn assist tegen Iran een groot aandeel had in het bereiken van de knock-outfase.