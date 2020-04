Bertens prolongeert titel virtueel in Madrid

De 28-jarige tennisster was in de eindstrijd met 6-1 overtuigend te sterk voor de Italiaanse Fiona Ferro. Aan Bertens’ toernooizege zit 150.000 euro prijzengeld vast. Dat mag de Wateringse onder meer besteden aan een goed doel.

Ook gaat een deel van dat bedrag naar projecten die de gevolgen van de coronacrisis willen aanpakken, en komt er een deel ten goede aan minder gefortuneerde tennissers. Vorig jaar, tijdens het ’echte’ toernooi van Madrid, was Bertens in de finale te sterk voor Simona Halep.

Leuk initiatief

„Ik vind het Virtual Project een leuk initiatief voor een goede zaak. Ik zal mijn best doen om thuis vanaf de bank mee te doen aan de computergame Tennis World Tour”, zei Bertens voorafgaand aan het toernooi op de website van de Madrid Open. „Ik probeer in de game net zo goed te presteren in als ik vorig jaar deed op de baan.”

Mannenfinale

En dat is haar dus goed gelukt. In de aanloop naar de eindstrijd versloeg Bertens onder meer Belinda Bencic (kwartfinale, 6-4) en Caroline Wozniacki (halve finale, 7-5). Bij de mannen gaat de finale tussen Andy Murray en David Goffin.