’In Zandvoort iets opbouwen dat doorgaat als Max straks niet meer meedoet’

Op 3 mei 2020 wordt de Dutch Grand Prix op dit circuit bij Zandvoort verreden. De baan moet wel aangepast worden, op deze foto zijn de bouwwerkzaamheden te zien voor de renovatie en uitbreiding. Ⓒ Aerovista Luchtfotografie

Zandvoort - Circuitdirecteur Robert van Overdijk (47) maakte met zijn team mogelijk wat vrijwel iedereen voor onmogelijk had gehouden: het terughalen van de Grand Prix naar Zandvoort. Het was een euforisch moment, voorafgegaan en gevolgd door vele minder aangename in rechtszalen, overheidsinstellingen en aan vergadertafels.