Oranje verboden terrein voor zaakwaarnemers

Frank de Boer Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Frank de Boer plukt de vruchten van de beslissing van zijn voorganger Ronald Koeman om Huis ter Duin in Noordwijk te verlaten en hotel Woudschoten te betrekken als nieuw onderkomen van Oranje. Het spelershotel in de Zeister bossen is ontoegankelijk voor onbevoegden. En dat komt De Boer goed uit, want in de aanloop naar en tijdens het EK is het ’verboden voor zaakwaarnemers’.