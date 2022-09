Donkerrood Cambuur hard afgestraft door RKC

De uitsluiting van de linksback vlak voor de rust was al de derde rode kaart voor Cambuur in het bewogen eerste bedrijf. Na acht minuten bestrafte Van der Eijk eigenhandig een grove charge van Mees Hoedemakers op de Spanjaard Julen Lobete met rood. Daarna werd hij voortdurend beschimpt door de meegereisde supporters van de Friezen.

Later zag Van der Eijk niet dat Jamie Jacobs de bal bij een doelpoging van Pelle Clement met de hand hoog geheven beroerde. Nijhuis had het wel geconstateerd en riep de arbiter naar de kant. Bij Cambuur-trainer Henk de Jong sloegen op dat moment alle stoppen door. Hij rende het veld in om de scheidsrechter op andere gedachten te brengen en kreeg rood. Pas nadat Michiel Kramer RKC vanaf de stip op gelijke hoogte had gebracht begaf De Jong zich naar de tribune.

Voorsprong in ondertal

Met een man minder was Cambuur nog wel op voorsprong gekomen. Jacobs schoot naar Friese traditie dit seizoen van buiten de zestien raak. Ook dat doelpunt werd zorgvuldig bekeken. Tom Boere, die de geblesseerde spits Roberts Uldrikis verving, kruiste voorlangs. Dat werd door Nijhuis niet als hinderlijk beoordeeld.

De woeste tackle van Bangura op Julian Lelieveld was buiten alle proporties. De rechtsback van RKC bleef geblesseerd achter. Van der Eijk ging polshoogte nemen en werd vervolgens door Nijhuis naar het videoscherm gedirigeerd. Rood dus en dat betekende dat Cambuur na de pauze met twee spelers minder en zonder trainer moest proberen om een punt vast te houden.

Henk de Jong wist het hoofd niet koel te houden. Ⓒ Pro Shots

Betwiste penalty

RKC beklaagde zich vorige week na de 1-0 nederlaag bij PSV door een fel betwiste penalty nog over de arbitrage. Spits Michiel Kramer en Etienne Vaessen, die allebei een boete en een voorwaardelijke schorsing kregen voor hun uitspraken kort na dat duel, werden uit de media gehouden. Het optreden van Van der Eijk, gesteund door Nijhuis, zal rechtvaardig gevoeld hebben.

Na het verloren punt bij PSV wilde Joseph Oosting koste wat het kost van Cambuur winnen. Met Iliass Bel Hassani op de plek van Said Bakari koos hij voor een aanvallender middenveld. In de rust haalde hij met Dario van den Buijs een verdediger naar de kant en kwam er met Roy Kuijpers een extra spits binnen de lijnen.

RKC laat los

Ook Florian Jozefzoon kreeg na de pauze zijn aandeel in het beleg dat volgde. Hij verving Lobete die geregeld slachtoffer was geweest. Omdat doelpunten uitbleven maakte later ook Arsenal-huurling Mika Biereth voor het eerst zijn opwachting. RKC rolde dus zijn hele potentiëel aan aanvallers uit. Inzetten gingen over of naast, eindigden op een Fries been of in handen van de goed keepende Joao Virginia. Een eigen doelpunt van Marco Tol twaalf minuten voor tijd brak de ban. Daarna zorgde Zakaria Bakkali bij zijn tweede invalbeurt voor het hoogtepunt van avond. Hij legde de bal bekeken via de binnenkant van de paal in het Friese doel. Bel Hassani en Kramer maakten er 5-1 van.

RKC schoof door de zege op naar de middenmoot. De ploeg mag verdedigend kwaliteit hebben ingeleverd, daar staat een keur aan aanvallers met verschillende kwaliteiten tegenover. Op de traditionele top-drie na is RKC, dat alleen door strafschoppen van Feyenoord en PSV verloor, de meest scorende ploeg in de eredivisie. Dat moet normaal gesproken voldoende zijn om uit de problemen te blijven.