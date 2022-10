Toch wereldtitel Van der Poel? Nederlander in actie bij WK gravel

Vanwege een aanvaring met twee klierende tieners bracht hij enkele nachtelijke uren door op het politiebureau. Voordat hij komende winter weer gaat veldrijden – hij liet eerder weten minimaal tien crossen, waaronder de WK in Hoogerheide op het programma te hebben staan – sluit hij zijn zomercampagne af met twee gravelwedstrijden. En dus zit zijn wegseizoen er definitief op, een seizoen waarin hij onder meer de Ronde van Vlaanderen won en via een ritzege ook het roze veroverde in de Giro d’Italia. Vijf dagen na het WK Gravel rijdt de Brabander eveneens de Serenissima Gravel, eveneens op Italiaanse bodem.

Bekijk ook: Mathieu van der Poel keert met dolksteek in hart terug uit nachtmerrie

„Het is bijzonder om een beetje historie te schrijven komende zondag op het eerste wereldkampioenschap gravel. Het is mijn allereerste gravelwedstrijd in mijn loopbaan. Deze discipline is helemaal nieuw voor mij, maar bij een eerste training voelde de speciale gravelfiets goed aan. Gravel rijden is een soort kruising tussen de weg en het veldrijden.” In beide disciplines verdiende MVDP zijn sporen. Over zijn ambities zegt Van der Poel: „Ik rijd dit kampioenschap vooral om plezier te hebben. Als mijn eerste wedstrijd op gravel zondag goed aanvoelt, ga ik uiteraard wel voor het best mogelijke resultaat.”

Bekijk ook: Mathieu van der Poel maakt hoofd vrij op mountainbike

Van der Poel kruist de degens op het wereldkampioenschap met onder anderen meervoudig voormalig wereldkampioen op de weg Peter Sagan en de Belgische vedette Greg van Avermaet. Bij de vrouwen maakte Tessa Neefjes van het Giant-Liv Offroad Team de afgelopen weken indruk in de World Gravel Series. Zij hoopt ook op het WK mee te dingen naar de medailles.