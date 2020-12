Dusan Tadic: ’We staan achter Quincy Promes’

Want het ging na afloop van Ajax tegen FC Utrecht maar heel even over de negen doelpunten, mooie aanvallen, kinderlijke defensieve fouten of vreemde beslissingen van scheidsrechter Dennis Higler. Promes, zondag gearresteerd en dinsdag weer vrijgelaten, was er niet bij in de Johan Cruijff ArenA. Maar zijn trainer Erik ten Hag en veel van zijn ploeggenoten waren in gedachten wel bij de aanvaller die nog steeds door de politie wordt verdacht bij betrokkenheid bij een steekpartij tijdens een familiefeest in juli in Abcoude. Hierbij liep een familielid van de voetballer ernstig knieletsel op.

„Ik heb Quincy nog niet gebeld”, zei Tadic. „Ik spreek hem liever persoonlijk. Een belletje zou hem misschien alleen maar stress geven. Quincy moet juist kalm blijven. Hij is onze vriend, hij is familie. Wij zullen hem steunen. We staan achter hem. Als hij weer terug is, dan zullen we hem dat laten voelen.”

Zakaria Labyad scoorde tweemaal tegen zijn oude club FC Utrecht. Hij vormde na een van die doelpunten met zijn vingers een hartje. Dat was voor zijn vrouw, zijn geblesseerde vrienden Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech en ook voor Promes, zo vertelde hij. „We zijn er vrij rustig onder gebleven en hebben alle vertrouwen in Quincy”, zei Labyad. „Wij gaan ervan uit dat er niets is. Ik heb hem zeker al gesproken. Ik heb er niets over gevraagd. Ik ben ervan overtuigd dat er niets is.”