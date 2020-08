UEFA: AZ in koker voor loting voorronde Champions League

Maandag is de loting voor de tweede kwalificatieronde en op de website van de Europese voetbalbond staat de naam van AZ als een van de ploegen die mee gaat loten en niet die van Ajax.

Ajax stond aan kop van de Eredivisie toen de KNVB besloot het seizoen, vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, definitief te stoppen. De Amsterdammers hadden net zoveel punten als AZ alleen het doelsaldo was beter. AZ had echter beide ontmoetingen met Ajax gewonnen en meende op basis van dat betere onderlinge resultaat recht te hebben op een latere instroom in de Champions League.

AZ hoopte afgelopen week duidelijkheid te krijgen van de UEFA maar tot zondag werd er niets over de zaak gecommuniceerd.

Op de website van de UEFA is nu te lezen dat AZ meedoet aan de loting en zal worden gekoppeld aan Besiktas, Viktoria Plzen of Rapid Wien. Alle ontmoetingen in de tweede voorronde worden dit seizoen, vanwege het coronavirus, over één wedstrijd gespeeld. De duels worden ingepland op dinsdag 25 en woensdag 26 augustus. De winnaars kwalificeren zich voor de derde kwalificatieronde van de Champions League, de verliezers moeten verder door in de Europa League.

De loting in Nyon is maandag om 12.00 uur.