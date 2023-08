Bondscoach Ronald Koeman bezoekt training Ajax

Koeman zei eerder al er waarde aan te hechten goed contact te houden met de coaches in het betaalde voetbal. Op De Toekomst begroette hij naast Steijn ook de (potentiële) internationals Kenneth Taylor, Steven Berghuis, Stevie Bergwijn en Davy Klaassen.

In september speelt Oranje de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (7 september in het Philips Stadion) en tegen Ierland (10 september in Dublin). Tegen de directe concurrenten moet worden gewonnen om een grote stap te zetten naar EURO2024 in Duitsland.