Roger Federer geweigerd bij Wimbledon: ’Ik heb dit toernooi acht keer gewonnen’

Federer en zijn coach kwamen aanrijden bij het schitterende park in Zuidwest-Londen. Vervolgens dacht de in september gestopte grootheid zijn entree wel even te regelen. „Dit gaat me lukken”, zei ik tegen mijn coach. „Maar dat bleek niet het geval.”

Federer kwam in gesprek met een vrouw bij de ingang, die hem naar alle waarschijnlijkheid niet herkende. „Ze vroeg: heb je een ledenkaart? Eigenlijk wist ik daar helemaal niks van. Je wordt lid van de club als je Wimbledon wint. Waarschijnlijk ligt die kaart ergens thuis. Dus ik zei: nee die heb ik niet, maar ik ben lid en vroeg me af waar ik naar binnen kan. Toen zei ze: maar je moet lid zijn.”

"Ik heb dit toernooi acht keer gewonnen"

De winnaar van 20 grandslam-toernooien besefte dat het lastig zou worden om binnen te komen. „Dus ik keek haar voor de laatste keer aan en raakte een beetje in paniek. En toe zei ik iets wat ik nog steeds niet kan geloven. Ik voel me er zo slecht over. Maar ik zei: ’ik heb dit toernooi acht keer gewonnen. Geloof me, ik ben lid.’” De vrouw bleek onvermurwbaar.

Complimenten

Federer besloot niet langer aan te dringen. Uiteindelijk kwam het toch nog goed, omdat hij even verderop wel werd herkend en direct werd binnengelaten door een enthousiaste bewaker. Federer had overigens complimenten voor de vrouw over. „Ze deed haar werk, absoluut.”

Federer won Wimbledon in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017. In 2008, 2014, 2015 en 2019 was hij verliezend finalist. Het fenomeen uit Basel had graag volgend jaar nog een keer op het heilige gras gespeeld, maar zijn lichaam is niet meer geschikt voor topsport.

