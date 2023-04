FC Twente-speler uit ziekenhuis ontslagen

De speler, een reserve die in Utrecht niet in actie was gekomen, heeft zondagavond en maandag gedurende de dag meerdere medische onderzoeken ondergaan. De uitslagen daarvan zijn nog niet bekend. Het in elkaar zakken van hun ploeggenoot zorgde voor paniek in de spelersbus, maar nog voor hij per ambulance werd weggevoerd, was de FC Twente-speler weer bij kennis, tot grote opluchting van alles en iedereen bij de club uit Enschede.

