‘Britse Grand Prix onder druk’

De leiding van het Engelse circuit bereikte eerder een akkoord met de Formule 1 over twee zomerse races zonder publiek. Die kunnen uiteraard alleen doorgang vinden als de overheid toestemming geeft.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Motorsport.com stijgt de verwachting dat de Britse overheid sportevenementen, waaronder dus ook de Formule 1, geen uitzonderingspositie verstrekt wat betreft de quarantaine-regels.

Reizigers die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen moeten waarschijnlijk per 1 juni verplicht twee weken in quarantaine. Het definitieve plan moet nog worden bevestigd door het parlement.

Bij dusdanige, strikte reisrestricties komt de Formule 1 voor enorme hoofdbrekens te staan. Zeven van de tien teams in de koningsklasse huisvesten in Engeland. Start het seizoen zoals gehoopt begin juli in Oostenrijk, met mogelijk ook twee races, dan moeten ook al die mensen bij terugkeer in Engeland direct twee weken in quarantaine.