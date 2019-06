Coach Thailand bedankt VS na 13-0 nederlaag

Nuengruethai Sathongwien, bondscoach van Thailand, had na afloop complimenten in petto voor de ijzersterke Amerikanen. „Ze zagen dat mijn spelers erg teleurgesteld waren en moedigden ons aan om te blijven vechten. Bedankt daarvoor”, sprak Sathongwien.

Thailand komt nog twee keer in actie. In de resterende duels wachten Chili en Zweden „We moeten nog twee keer in actie komen en moeten hiervan herstellen. De speelsters kennen hun verantwoordelijkheid. Mijn spelers hebben lang op dit moment gedacht en zijn hevig teleurgesteld.”

Thailand wordt vakkundig in de pan gehakt. Ⓒ Reuters

Alex Morgan blonk uit bij de Verenigde Staten. De spits scoorde vijf keer. „Elke goal kan tellen in de groepsfase. We moesten daarom blijven gaan”, sprak Morgan. In het andere duel in de groep rekende Zweden af met Chili: 2-0. Zweden is de volgende opponent van de VS.

Thailand likt de wonden. Ⓒ Reuters