Zhou Guanyu behoudt stoeltje bij Alfa Romeo

„Tijdens een succesvolle debuutcampagne heeft Zhou een mate van volwassenheid en racevaardigheid getoond”, schrijft de Zwitserse renstal bij de bekendmaking. „Zijn acties hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het team dat momenteel de zesde plek bezet in het constructeurskampioenschap.”

„Ik ben blij en dankbaar voor de kans om nog een seizoen deel uit te maken van het team. Het halen van de Formule 1 was een droom die uitkwam en het gevoel om voor het eerst deel te nemen aan een race zal me altijd bijblijven. Er is meer dat ik wil bereiken in deze sport en met het team. Er is nog veel te leren, veel te ontwikkelen, maar ik heb vertrouwen in ons werk”, aldus Zhou.

Zhou begon het seizoen veelbelovend. De teamgenoot van Valtteri Bottas reed tijdens zijn eerste grand prix ooit in Bahrein direct in de punten (10e). Sindsdien lukte hem dat nog twee keer in Canada (8e) en Italië (10e). Zodoende staat de teller voor hem dit seizoen op 6 punten.