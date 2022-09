Premium Het beste van De Telegraaf

Oostenrijkse media: ’Historische nederlaag gepresenteerd door Feyenoord’

Door onze Telesportredactie

Santiago Gimenez loopt juichend weg na de 5-0, radeloosheid bij de spelers van Sturm Graz. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Feyenoord boekte donderdag zijn grootste Europese zege in bijna exact 27 jaar. In de eigen Kuip werd Sturm Graz probleemloos met 6-0 aan de kant geschoven. Een nederlaag die ook in Oostenrijk behoorlijk hard aankomt. Vrijwel alle media uit het Alpenland noemen de verliespartij in Rotterdam-Zuid historisch.