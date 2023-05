Herstelde Remco Evenepoel bijt van zich af: ’Ik ben niet bang om te verliezen’

„Na de medische screenings van vandaag kreeg ik groen licht om weer te gaan trainen en na te denken over nieuwe doelen. Ik kijk er echt naar uit om deze te stellen en voel me klaar om er een mooi tweede deel van dit tot nu toe mooie seizoen van te maken”, zo schrijft de wereldkampioen op Instagram.

Verder erkent hij dat het zeker niet zijn fijnste week als coureur is geweest. „Het was absoluut een van de zwaarste tegenslagen in mijn nog zeer korte carrière. Het verlaten van de race met een covidinfectie was een zeer abrupt einde van wat een mooi verhaal had kunnen zijn. Zes maanden volledige voorbereiding voor alleen deze race. Opofferingen, lange dagen in de regen, lange periodes van huis. Alles verliep volgens plan... maar zo is sport nu eenmaal. Ups & downs horen bij ons werk en dat kan ik zonder enig probleem accepteren.”

Op social media beweren kwade tongen dat Evenepoel niet daadwerkelijk ziek zou zijn, maar bang was om op waarde te worden geklopt. „Ik ben niet het type persoon dat zich gaat verstoppen of bang is om te verliezen. Dus dit is voor degenen die dat denken. De laatste dagen waren emotioneel erg zwaar door deze opmerkingen. Maar ik zal die momenten meenemen als motivatie op de fiets, ter voorbereiding op mijn volgende doelen en races. Ik wil iedereen vragen om te onthouden dat ik geen robot ben, maar ook een normaal mens, echtgenoot, zoon, teamgenoot en zo verder met normale gevoelens.”